ليبيا الان

عبدالعزيز: ستيفاني ويليامز تكلمت بلغة غير مهذبة ووصفتنا بالديناصورات

تم النشر منذُ 23 ساعة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز عضو جماعة الإخوان إن الحوار السياسي في تونس كان يراد له من البداية السير نحو هذه الخطوات الراهنة، مشيرًا إلى أنه ليس من مهام ستيفاني وليامز الاعتراف بفشل الحوار.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السبب في النتيجة التي توصّل لها الحوار، هو عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها اختيار الأعضاء المشاركين فيه.

وأضاف: “وليامز وصفتهم بالديناصورات! موظفة في الأمم المتحدة تتكلم بهذه اللغة غير المهذبه عن أبناء بلدي، مهما كنا مختلفين نحن نتعارك في بعضنا، لكن أن تصفنا بالديناصورات، هل هذا أمر معقول؟ البلاد لن تبنى بالمحاصصة التي دمرتها”.

كما علق على زيارة وليامز إلى البريقة من أجل الإشراف على مباحثات حرس المنشآت النفطية مستغربًا تدخلها في تشكيل حرس المنشأت النفطية، مشيرًا إلى أن التنازل عن السيادة الليبية للبعثة وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه.

 

Share and Enjoy !

0Shares
0


0

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • توه انت من عليك ي زامل ي بو التواني بيدير ل روحه شان بالسيف وين تعرفك ستيفاني ي بغل انت بكل ع اساس انت من تريس الديناصورات ي فرخ الحرام توه انت ي شفشه امعفن اتجي ديناصور هيا تحكي ع التريس الديناصورات ل ف ليبيا ي بغل انت زامل والديناصور اشرس الكائنات لكن انت ي تينة الشمبانزي مش محسوب ع التريس يوم ايوزعو ف الرجوليه حضروها باشاغا حفتر عقيلة الحاج بادي الغوبل الرعيض ابعيو احويلي العمو وحتي اردوغان هادم قاعدين ف البلاد ي تاكلني ي ناكلك واحد بيقص واحد بيشكب لكن انت كاتح فرعتك علقت ف راس اجدير ي بغل يعن زك امك وزك ام ur family يshemaleي خسارة تمخضت فبراير بتجيب revoluterجابت shemale خزي امخاريقه اتقول عجلات طرطوري

    رد

  • ياورفلى معاك حق تزعل وتحتج وقد أخطأة ( العزوز ستيفانى ) فى الوصف فبدلا من أن تصف الجرابيع والصراصير اللى على شاكيلتك ( بالدينصورات ) فهذا من حقك المشروع.

    رد

  • غلطانة ياست استيفانى معقول تكون هذه القازورات ديناصورات قولى صرصورات خارجة من بلاعة فيراير خاصة امثال هذا الصرصور عبعزيز الذى يعيش فى كوكب زحل واضح ان بشرب صنف مغشوش

    رد

  • ديناصور مرة واحدة لا يااستيفانى عيب تقولى هذا الكلام على قطيع الخرفان الاغبياء زعلتى زيزو منك

    رد

  • ياحمار كلام استيفانى غير موجه لكم فانتم قطيع الخرفان لم ينقرض بعض لايزال يقول ماء ماء نحن اغبياء من حزب الهبالة والغباء ادارة الحيوان صوان فانتم ياعبعزيز ينطبق عليكم قوله تعالى :-
    أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)
    اما انت بالذات فينطبق عليك قوله تعالى :-
    فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ
    معقول تكون دبناصور ياطرطور انت اتفه من الصرصور

    رد