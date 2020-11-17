عبدالعزيز: ستيفاني ويليامز تكلمت بلغة غير مهذبة ووصفتنا بالديناصورات

ليبيا – قال عضو المؤتمر العامّ السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبد العزيز عضو جماعة الإخوان إن الحوار السياسي في تونس كان يراد له من البداية السير نحو هذه الخطوات الراهنة، مشيرًا إلى أنه ليس من مهام ستيفاني وليامز الاعتراف بفشل الحوار.

عبدالعزيز أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن السبب في النتيجة التي توصّل لها الحوار، هو عدم وضوح المعايير التي تم على أساسها اختيار الأعضاء المشاركين فيه.

وأضاف: “وليامز وصفتهم بالديناصورات! موظفة في الأمم المتحدة تتكلم بهذه اللغة غير المهذبه عن أبناء بلدي، مهما كنا مختلفين نحن نتعارك في بعضنا، لكن أن تصفنا بالديناصورات، هل هذا أمر معقول؟ البلاد لن تبنى بالمحاصصة التي دمرتها”.

كما علق على زيارة وليامز إلى البريقة من أجل الإشراف على مباحثات حرس المنشآت النفطية مستغربًا تدخلها في تشكيل حرس المنشأت النفطية، مشيرًا إلى أن التنازل عن السيادة الليبية للبعثة وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية