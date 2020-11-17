عضو بـ”حوار تونس” يكشف عن كواليس المفاوضات التي جرت في ملتقى الحوار السياسي وسبب تعثرها

ليبيا – كشف عضو لجنة الحوار مسعود عمر العرفي عن كواليس المفاوضات التي جرت في تونس وسبب تعثرها في الربع ساعه الأخيرة، قائلًا إن المتلقى كان منظمًا ومتوافقًا ويسير في مصلحة البلاد خلال الأيام الأولى من انعقاده، لكن ما حدث هو وجود تحالف ما بين أعضاء مجلس النواب والدولة الإخواني والأغلبية كانت لهم، بحسب قوله.

العرفي أشار خلال مداخلة له على برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “الحدث” أمس الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أنّ المخطط من البداية كان إفشال المبادرة بالكامل لتجنب التقاء الليبيين للتشاور.

وأضاف: “عندما اتفقنا على كل شيء ووصلنا لترتيب البيت بالكامل للرئاسي ورئيس الحكومة تم الاتفاق الثلاثي الجديد بين الإخوان ومجلس النواب والدولة، حيث كونوا أغلبية وغيروا موازين المؤتمر، هناك اتفاقات جانبية بين الوفود وتشاور لكن لم تطرح أسماء داخل القاعة”.

الجلسة عبر الإنترنت الأسبوع القادم، إذا المجموعة في المؤتمر كانت الأغلبية فانه لن يتم الاتفاق.

كما أفاد أن المجمعات الانتخابية ووفد ممثلي برقة وفزان اتفقوا على ضرورة أن يكون الحوار متابعًا ولا يكون في صالة واحدة، مشيرًا إلى أنهم على أتم الجهوزية لتكون القرارات بالأغلبية، وفقًا لحديثه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية