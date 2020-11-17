عقيل : مهمة “وليامز” في ليبيا ستكون أصعب بعد دخول إدارة جو بايدن البيت الأبيض

اعتبر المحلل السياسي عز الدين عقيل، أن حوار تونس لم يفرز مخرجات مهمة يمكن أن تمثل خارطة طريق حقيقية، لافتا إلى أن الأمر بدأ منذ أن اختارت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز أشخاصا بطريقتها ومعاييرها الخاصة .

وأضاف عقيل، في تصريح صحفي، أن الملتقى لم ينتج شيئا يمكن أن يرفع معنويات الليبيين، موضحا أنّ الجولة الأكبر التي تنتظر ويليامز هي دخول إدارة جو بايدن البيت الأبيض وإعادة ليبيا من جديد إلى التأثير الأوروبي .

وأشار عقيل إلى أنه ليس مهما من يحكم الليبيين ومن يمثلهم طالما أنّ صانع هذه السياسات هي الولايات المتحدة التي استخدمت إكراهات وضغوطا للاجتماع حول هذا الحل.

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