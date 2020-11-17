رشوان: مركزي طرابلس منح تركيا 6 مليارات دولار كقرض حسن دون فائدة لإنقاد الليرة التركية من الإنهيار

ليبيا – قال الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس منح تركيا 6 مليارات دولار كقرض حسن دون فائدة؛ لإعانة المصرف المركزي التركي على الصمود أمام الطلب المتزايد على الدولار والانهيار المستمر لليرة التركية.

رشوان وفي تصريح لموقع “العين الاخبارية” اليوم الثلاثاء أوضح أن تلك الأموال الموجودة الآن في مصرف تركيا المركزي، ستتحول من ودائع لدى تركيا إلى مستحقّات ستدفعها ليبيا كفواتير للحرب التي خاضتها أنقرة ضد الجيش الليبي الذي كان يحاول تحرير طرابلس من الميليشيات التي تسيطر عليها.

وأشار إلى أن ودائع ليبيا قد لا تكفي لسداد فاتورة الحرب الباهظة والتي استخدمت فيها تركيا المرتزقة بالآلاف وحددت لكل منهم راتبًا يقدر بألفي دولار، بالإضافة إلى البوارج الحربية والسفن والطيران المسير التي سخّرتها تركيا لإنقاذ حكومة فائز السراج.

وأكد أن الحكومة المقبلة لن تستطيع المطالبة بتلك الأموال، وإذا فعلت ستخرج تركيا فاتورة الحرب -التي لا يعلم أحد عنها شيئًا- لتقوم بمقاصة وتطالب ليبيا بسداد المتبقي من الأموال.

الخبير الاقتصادي لفت إلى أن أنقرة لا تريد إنهاء النزاع في ليبيا كونها المستفيد الوحيد وستحرم من الواردات النفطية الليبية، التي تعتقد أنها أكثر أحقية بها؛ لذا تحاول عرقلة الاتفاقات والمسارات الحالية في ليبيا بقيادة البعثة الأممية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية