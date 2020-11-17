عبد العال يدعو مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح لاجتماع تشاوري في القاهرة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس النواب المصري، على عبد العال، الثلاثاء، مجلس النواب الليبي برئاسة، عقيلة صالح، لعقد اجتماع تشاوري الثلاثاء المقبل لإيجاد حل للأزمة الليبية دون تدخل أو تأثير.

وفي خطاب من على عبد العال لعقيلة صالح أضاف أن الاجتماع التشاوري من أجل استكمال حوارات القاهرة مع أعضاء مجلس النواب في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ ليبيا من أجل إعادة الالتئام بين النواب من جميع أنحاء ليبيا والتوافق على عدد من الثوابت والمعايير التي يتطلبها الحل السياسي للأزمة الليبية الراهنة.

وشدد عبد العال على ضرورة تلبية الدعوة للحضور إلى القاهرة والاجتماع تحت قبة البرلمان المصري للتأكيد على المواقف الوطنية وتحمل للأمانة التي حملة إياها الشعب الليبي لأعضاء مجلس النواب للعبور به من أزمته الحالية إلى تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في ليبيا في القريب العاجل.

وأكد عبد العال على وقوف مصر مع ليبيا لتتجاوز محنتها الحالية وتحقيق دولة مدنية ديمقراطية حديثة ينعم أهلها بالاستقرار والرخاء والازدهار.

واختتم عبد العال بقوله” حيا الله الشعب الليبي وحفظه ودامت مصر وليبيا شعبا واحدا و وطنا واحدا”.

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