“المدني الديمقراطي” يقيم حفل تأبين للراحل بوخمادة

أحيا التكتل المدني الديمقراطي، حفل تأبين لفقيد الوطن الفريق ونيس بوخمادة، في مقر الجامعة الليبية الدولية للعلوم الطبية في بنغازي، في حضور لفيف من قيادات التكتل وضباط القوات المسلحة، ونشطاء المجتمع المدني.

وأشاد رئيس التكتل الدكتور محمد سعد، بمواقف بوخمادة الوطنية، فيما أشار الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، إلى أن الراحل ظل ثابتاً في مواقفه ومبادئه خلال حياته العسكرية والاجتماعية، مؤكداً أنه سيظل نبراساً للقوات الخاصة في الذود عن الوطن.

وسرد مدير إدارة التوجيه المعنوي اللواء خالد المحجوب جانباً من حياة الراحل الخاصة، عندما كانا طالبينِ في الكلية العسكرية، مشيراً إلى أنه يتمتع بالروح الوطنية العالية، كما جرى تقديم كلمات من قبل ممثلين عن القوات الخاصة وقبيلة الزوية وإدارة الجامعة الدولية.

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