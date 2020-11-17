بتنظيم تركي.. مؤتمر دولي يبحث إصلاح قطاع الأمن في ليبيا

يشارك وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، ووزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الخميس، في مؤتمر دولي افتراضي، بشأن إصلاح قطاع الأمن في ليبيا.

ويعقد المؤتمر مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”، المقرب من دوائر صنع القرار في أنقرة، ويُعتمد عليه في تحليل وفهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية والسياسات الخارجية الخاصة بالدول الأخرى.

ويجمع المؤتمر الدولي خبراء من ليبيا، إضافة إلى أعضاء أكاديميين من تركيا وليبيا وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر الافتراضي مجموعة المتطلبات الأساسية والتحديات بشأن إصلاح قطاع الأمن الأساسي لليبيا الآمنة والمستقرة.

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