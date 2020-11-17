معيتيق يبحث مع السائح الميزانيات اللازمة لإجراء الانتخابات

عقد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، اليوم اجتماعا مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، ناقش خلاله عمل المفوضية، والميزانية التي تتطلبها لإنجاح الانتخابات التي ستجرى خلال العام 2021.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء التأكيد على توفير الميزانيات المطلوبة من المفوضية والمتعلقة بإدراج احتياجاتها من البابين الأول والثاني لتسيير عملها في ميزانية العام 2021، وكذلك توفير الميزانية المطلوبة لإتمام الانتخابات، وتخصيص المبلغ اللازم لإنجاح العملية الانتخابية، والتنسيق لاستصدار قرارات بخصوص الميزانيتين.

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