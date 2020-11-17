عضو مجلس النواب يوسف الفرجاني: كانت هنالك تهديدات أثناء الحوار في تونس

كشف عضو مجلس النواب، والملتقى السياسي يوسف الفرجاني عن تعرض عدد من المشاركين في منتدى تونس إلى تهديدات.

وقال الفرجاني في تدوينة على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، “لم يكن هناك أية إملاءات أو حتى توجيهات من البعثة الأممية، كان الحياد من البعثه واضح وجلي”، مضيفا: “البعثة مهدت الطريق لحوار ليبي بملكية ليبية، وأعطت فرصة حقيقية لاستبعاد كل الوجوه مند 2014، وبذلك التحرر من الضغظ والتدخل الخارجي لأن التدخل الخارجي كان يدعم بعضا من تلك الوجوه، وضيعها المجتمعون”.

وتابع: “كان الخطأ عرضها كزحمة واحدة، فلو مرر ذلك المقترح على ثلات مراحل لتم تمريره، التصويت بنسبة 61% كان مؤشرا جيدا، وسبب عدم الوصول لاتفاق كامل هو الإصرار على شخصية بعينها، هذا الأمر أفسد الاتفاق رغم أن مؤيدي تلك الشخصية الحقيقيين لا يزيد عن 6 أعضاء، وتسعة آخرون واقعين تحت الترهيب والترغيب”.

وكان مراسل “الساعة 24” أفاد بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة في الجلسة الختامية أول من أمس الأحد، تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين، هو ما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حياله بفتح تحقيق في هذه المعلومات، وتوعدت من يثبت تورطه بعقوبات دولية.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء”، وتطابقت هذه الرواية مع ما تداولته وسائل إعلام عن تورط علي دبيبة نفسه في هذه الرشوة السياسية.