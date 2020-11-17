أوحيدة: ملتقي تونس نجح في إبعاد الإخوان عن الحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، إن ملتقى الحوار السياسي الليبي في قمرت التونسية نجح في إبعاد جماعة الإخوان المسلمين عن الحكومة الليبية الجديدة.

وأضاف أوحيدة أن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين بملتقى الحوار يريدون تولي وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة “فتحي باشاغا” منصب رئيس الحكومة الجديد، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الليبي قد انتهت دون تحقيق أهدافهم.

وتابع أوحيدة أن هناك إصرار على طرح أسماء سياسيين شرفاء لم تلطخ أيديهم بجرائم أو فضائح، مضيفة أن بعض وسائل الإعلام الممولة من جماعة الإخوان وتركيا تعمل على الدعاية من أجل تولي باشاغا منصب رئيس الحكومة واصفه إياه بمنقذ ليبيا والجدير بالثقة، مشيرا إلى أن باشاغا معروف بانتمائه لجماعة الإخوان،

وطالب أوحيدة برفض ترشح الشخصيات غير جديرة بالثقة والمشبوة للمناصب الحساسة في المجلس الرئاسي الذي سيتم تشكيله.

وأوضح أوحيدة أن نتيجة مفاوضات تونس على ما يبدو هي رفض ممثلي مجلس النواب صفقة الإخوان بتولي “فتحي باشاغا” رئاسة الحكومة الجديدة مقابل تولي رئيس مجلس النواب” عقيلة صالح” رئاسة المجلس الرئاسي.

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