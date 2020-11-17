الاتحاد الأوروبي “يرغب” في دعم ليبيا بمكافحة الإرهاب والجريمة

أبدى سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، رغبة الاتحاد في دعم وزارة الداخلية بحكومة الوفاق في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا، الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق له، بمقر وزارة الداخلية في طرابلس.

ووفق بيان للوزارة، فقد بحث الحضور عددا من المواضيع الأمنية والتعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وموضوع البرامج التدريبية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها لوزارة الداخلية للرفع من كفاءة رجال الأمن.

كما ناقش المجتمعون موضوع ملف الهجرة غير القانونية والتعاون المشترك لمواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

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