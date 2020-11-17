الزقلعي : السراج يبحث خلال أيام متطلبات الاستعداد للانتخابات

أكد غالب الزقلعي، الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستجرى نهاية العام المقبل.

و أوضح الزقلعي في تصريحات صحفية أن السراج، سيلتقي خلال أيام رئيس المفوضية العليا للانتخاباتخلال أيام ، للوقوف على أهم متطلبات المفوضية للاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2021 ، مشيرا إلى أنه سيجري خلال اللقاء المرتقب تحديد الميزانية التي أعلن عنها السراج لهذا الأمر.

و شدد الزقلعي على أن دعم الرئاسي لمفوضية الانتخابات يهدف لالتزام أعضاء ملتقى الحوار بالخط الزمني الذي اعتمدوه لإجرائها، موضحا أن السراج سيسلم السلطة عند الانتهاء من جولات الحوار واختيار سلطة تنفيذية جديدة.

وفي سياق متعلق، نفى الزقلعي ما تناقلته وسائل إعلام ليبية من تصريحات نسبت إليه بشأن إجراء الانتخابات أيا كان الوضع السياسي نهاية 2021 ،سواء اتفق المتحاورون أم لا.

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