تحرّك “رئاسي” لتوفير الميزانيات لمفوضية الانتخابات

بحث عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، الثلاثاء، عمل المفوضية والميزانية التي تتطلبها لإنجاح الانتخابات التي ستجرى أواخر عام 2021.

ووفق بيان لإعلام الرئاسي، فقد تم خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، التأكيد على توفير الميزانيات المطلوبة من المفوضية، المتعلقة بإدراج احتياجاتها من الباب الأول والثاني المتعلقة بتسيير عمل المفوضية الخاصة بميزانية العام 2021، والميزانية المطلوبة لإتمام الانتخابات البرلمانية بتخصيص المبلغ اللازم لإنجاح العملية الانتخابية والتنسيق لاستصدار قرارات بخصوص الميزانيتين.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، أعلن الاثنين، تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية.

يذكر أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في تونس، اتفقوا على تحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية يوم الـ24 من ديسمبر 2021.

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