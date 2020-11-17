بوتين: الصراع في ليبيا يعمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، إن الصراعات المسلحة في ليبيا تعمل على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بوتين في كلمة عبر الدائرة المغلقة مع قادة مجموعة “بريكس” أن وضع الأمن العالمى والإقليمى مازال صعبا بسبب الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وتابع بوتين أن استمرار الصراعات المسلحة في ليبيا واليمن تعمل على زعزعة الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وطالب بوتين بالعمل من أجل التوصل لتسوية سياسية في سوريا، محذرا من المخاطر المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

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