خلال اتصال هاتفي.. السفير الألماني و”عقيلة صالح” يبحثان نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي

بحث السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في العاصمة التونسية خلال الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه السفير الألماني، اليوم الثلاثاء، بحسب تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”.

ووصف السفير الألماني الاتصال الهاتفي مع رئيس مجلس النواب بـ “الودي”، موضحا أنه تمت مناقشة دور مجلس النواب في خارطة الطريق الانتخابية بالإضافة إلى أهمية التمثيل الإقليمي المناسب في الانتخابات القادمة للهيكل التنفيذي المؤقت، في إشارة إلى السلطة التنفيذية المرتقب خروجها من الحوار السياسي الليبي.

وكانت قد اختتمت الاجتماعات المباشرة من الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الأحد الماضي، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن المشاركين سيستكملون مناقشاتهم خلال الأسبوع المقبلة عبر الإنترنت.

وكان مراسل “الساعة 24” قد أفاد بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة في الجلسة الختامية أول من أمس الأحد، تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين، هو ما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حياله بفتح تحقيق في هذه المعلومات، وتوعدت من يثبت تورطه بعقوبات دولية.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء”، وتطابقت هذه الرواية مع ما تداولته وسائل إعلام عن تورط علي دبيبة نفسه في هذه الرشوة السياسية.