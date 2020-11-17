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مركز زليتن الطبي يستحدث قسما آخر للعزل

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

   استحدث مركز زليتن الطبي  قسم ثاني للعزل داخل المركز بعد ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا وعدم قدرة القسم الذي تم تخصيصه لمجابهة كوفيد ١٩ في وقت سابق على استيعاب المزيد من الحالات  لمجابهة فيروس كورونا وفي إطار التعامل مع إنتشار الجائحة .

وقالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني إن قسم الطوارئ سابقا بالمستشفى تم تحويره ليكون قسم للعزل ( B ) وتم تجهيزه بالمعدات والتجهيزات اللازمة و تجهيزه  بغرفة خاصة بالعمليات .
 
ويضم القسم ( B ) أسرة للعناية الفائقة ووحدة غسيل الكلى لزيادة القدرة الاستيعابية لقسم العزل .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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