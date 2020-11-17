انطلاق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا في كاباو

انطلقت في كاباو حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف فئات العاملين في المرافق الصحية وكبار السن والنساء الحوامل، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتستمر الحملة لغاية يوم 28-11-2020.

ولاحظ مركز وحدة الرعاية الصحية بكاباو وباقي المراكز داخل البداية، توافد عدد كبير من الأهالي من أجل أخذ المطعوم، لوعي أهل المدينة بأهمية المطعوم.

وتحاول الأطقم الطبية تقديم كل ما في وسعها لمساعدات كبار السن ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الوصول إلى المركز، حيث تقوم الأطقم بالخروج لسياراتهم لتحصينهم.

وتزداد أهمية مطعوم الإنفلونزا الموسمية هذا العام نظرا لانتشار فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا الموسمية.

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