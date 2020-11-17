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انطلاق حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا في كاباو

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انطلقت في كاباو حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية والتي تستهدف فئات العاملين في المرافق الصحية وكبار السن والنساء الحوامل، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، وتستمر الحملة لغاية يوم 28-11-2020.

ولاحظ مركز وحدة الرعاية الصحية بكاباو وباقي المراكز داخل البداية، توافد عدد كبير من الأهالي من أجل أخذ المطعوم، لوعي أهل المدينة بأهمية المطعوم.

وتحاول الأطقم الطبية تقديم كل ما في وسعها لمساعدات كبار السن ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على الوصول إلى المركز، حيث تقوم الأطقم بالخروج لسياراتهم لتحصينهم.

وتزداد أهمية مطعوم الإنفلونزا الموسمية هذا العام نظرا لانتشار فيروس كورونا الذي تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا الموسمية.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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