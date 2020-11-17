محاضرة في غدامس تنشر الوعي حول داء السكري

في إطار التوعية من مخاطر داء السكري، ولتصحيح المعتقدات الخاطئة لمرضى السكري، أقيم بمسرح الأمل في غدامس، محاضرة توعوية حول داء السكري وكيفية المحافظة على الجسم من المرض والإصابة به.

استهدفت المحاضرة التي عقدت بإشراف مستشفى غدامس العام بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، مجموعة من المهتمين وأصدقاء داء السكري بمختلف الأعمار.

وهدفت المحاضرة إلى توعية المواطنين بمخاطر ارتفاع نسب المصابين بالسكري على مستوى ليبيا خلال السنوات الأخيرة مع قلة الاهتمام واتباع السلوكيات الصحية والتغذية السليمة.

وفي ختام المحاضرة، تم توزيع مطويات وأجهزة وأشرطة قياس معدل السكري لكل الحاضرين.

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