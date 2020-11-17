في خطابه للمؤسسة الليبية للاستثمار … الكبير يعدد ١٢ سببا لاستمرار مجلس الإدارة الحالي

أعلن محافظ المصرف المركزي طرابلس الصديق الكبير، الثلاثاء، عن دعمه وتأييده لاستمرار مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار الحالى .

وأعرب الكبير، في خطاب موجه إلى رئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار، ردا على دعوته لحضورالاجتماع المقرر عقده يوم غدٍ الأربعاء، عن تحفظه على توجيه الدعوة قبل يوم من عقد الاجتماع، لافتا إلى أن مسألة تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار باتت محسومة، وقد تمت الموافقة عليها من قبل، مضيفا أن مجلس إدارة المؤسسة قد نجح في وضع استراتيجية كاملة لتحويل الحوكمة لم تشهدها المؤسسة منذ تاريخ إنشاءها.

وأضاف الكبير، أنه بالإشارة إلى البند الوحيد من جدول أعمال الإجتماع المقترح إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، فإنه أغلبية أعضاء مجلس الأمناء قد وافقوا من قبل على تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة لمدة أخرى ممائلة ، مما يعني أن هذه المسألة باتت محسومة ومفصولاً فيها من قبل مجلس الأمناء بقرار سابق.

وتابع ، أن إعتزام رئيس مجلس الأمناء تغيير مجلس الإدارة الحالي يتناقض مع بعض المعطيات وهي :

-الجهود المضنية التي بذلت من مجلس الإدارة لتوحيد المؤسسة واثبات شرعيتها أمام القضاء البريطاني والتي توجت بأحكام نهائية انهت نزاع الشرعية وأصبح العالم يتعامل مجلس الإدارة الحالي بوصفه المجلس الشرعي والوحيد الممثل للمؤسسة الليبية للإستثمار

– إن الحراسة القضائية المفروضة على أموال المؤسسة بالمملكة المتحدة البريطانية بسبب نزاع الشرعية باتت قاب قوسين من رفعها بعد حسم القضاء البريطاني لنزاع الشرعية لصالح مجلس الإدارة الحالي.

– إن مجلس الإدارة الحالي قد نجح في وضع استراتیجية شاملة للتحول والحوكمة لم تشهدها المؤسسة منذ تاريخ إنشاءها و يمضي في تنفيذ الإستراتيجية دون توقف رغم الظروف الإستثنائية التي تشهدها البلاد ۔

– إن مشروع حصر وتقييم أصول المؤسسة وفق قيمتها السوقية العادلة الذي أطلقته المؤسسة بالشراكة مع شركة ديلويت والذي وبحسب إعلان المؤسسة ستستلم نتائجه خلال هذا الشهر هو استحقاق لطالما حرصت مجالس الأمناء المتعاقبة على انجازه ولم

يری النور إلا على يد مجلس الإدارة الحالي .

– في ظل عدم مراجعة القوائم المالية للمؤسسة منذ ما يزيد عن عشرة أعوام، قام مجلس الإدارة الحالي بمباشرة التزامه بالخصوص من حيث استكمال إعداد قوائمه المالية بالإستعانة ببيوت خبرة دولية، وأصدر مجلس الأمناء قراره بالموافقة على اختيار المراجع الدولي E&Y بعد عملية المفاضلة التي أشرفت عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وسيباشر المراجع مهمته خلال شهر نوفمبر الجاري.

– رصد جهود مجلس الإدارة في حماية أصول المؤسسة من المخاطر التي كانت تتهددها، وبالأخص في قضيتى بنك يور كلير التي كانت تهدد بالضياع لما مقداره حوالي 15 مليار یورو من أموال المؤسسة وقضية الخرافي التي كانت ستتسبب في التنفيذ على أصول المؤسسة بما مقداره حوالي مليار دولار.

– إن ارتقاء تقييم المؤسسة في امتثالها لمعايير سانتياغو للصناديق السيادية وحصولها على تقييم الإتحاد العالمي للصناديق السيادية بدرجة 20 بعد أن كان تقييمها 4 درجات سنة 2018 هو جهد استثنائي أنجزه مجلس الإدارة الحالي.

– رصد تطور العلاقة بين مجلس إدارة المؤسسة الحالي ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بعد إطلاع اللجنة بجهود واستراتيجية مجلس الإدارة للإرتقاء بالمؤسسة وهوما عبر

عنه صراحة رئيس لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة

وهو موقف متطور للجنة العقوبات لم يسبق له مثيل منذ فرض العقوبات سنة 1 201، إضافة إلى أنها ثقة ستعزز جهود مجلس الإدارة الحالي في حماية أموال المؤسسة تحت التجميد، كذلك ملاحظة التطورفي تقارير فريق الخبراء التابع للجنة

العقوبات بشأن المؤسسة بعد أن كانت تقارير الفریق شديدة النقد للمؤسسة .

-إن ثقة الأطراف الدولية في مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة ودعمها لجهوده في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي حاد تشهده البلاد أعطى المؤسسة زخما دوليا لم تحظى به في السابق ولعل كتاب ستيفاني وليامز رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم وكتاب نیکولاس هيبتون سفير المملكة المتحدة البريطانية لدی ليبيا وما تضمناه من دعم واضح لجهود مجلس إدارة المؤسسة واستراتيجيتها عززا الثقة في المجلس الحالي بعد مخاطر السمعة التي كانت تواجه المؤسسة.

– لأول مرة في تاريخ المؤسسة أصدر مجلس الإدارة الحالي أنظمة أساسية للشركات التابعة للمؤسسة تتضمن تطبيق للحوكمة ومنعا لتعارض المصالح، وعقد مجلس الإدارة جمعيات عمومية للشركات التابعة تم خلالها اعتماد الأنظمة الأساسية واستعراض تقارير

النشاط وتقييم الأداء .

-إن التدقيق الجنائي الدولي الذي اطلقه مجلس إدارة المؤسسة الحالي بشأن صنادیق بلاداين وبإشراف مكتب النائب العام والنواب العامون في عدد من الدول هو استحقاق قانوني استثنائي.

– أن الإستقرار الإداري هو الداعم الأساسي لنجاح كل مؤسسة وخاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمربها البلاد، ما يتطلب دعم مجلس الإدارة الحالي ليتمكن من استكمال تنفيذ استراتيجية المؤسسة مع استمرار المتابعة و الإشراف والتوجيه من مجلس الأمناء ضمانا لإقتراح الأنسب من السياسات وتقييم المنفذ من الممارسات.

واختتم محافظ المصرف المركزي طرابلس خطابه، بإن صندوق الأجيال القادمة يحتم على الجميع أن تتكاتف جهودهم لرعايته ودعمه وبذل المزيد لحمايته من كافة الأخطار وتمكينه من تحقيق أهدافه والنأي به عن أي تجاذبات أو استقطابات صونا لأمانة الأجيال القادمة.

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