“الكهرباء”: سرقة 3500 متر سلك تفصل التيار على 10 محولات بدائرتي “الساحل والمرقب”

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن واقعة سرقة أسلاك كهرباء بإجمالي 3500 متر، مساء اليوم الثلاثاء.

وبحسب منشور للشركة العامة للكهرباء في طرابلس، على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أوضحت الشركة أنه تمت سرقة أسلاك نحاس 11 ك.ف على خط الكسارات مسافة 2100 متر مما تسبب فصل التيار الكهربائي على 10 محولات بدائرة توزيع الساحل، وإدارة توزيع المرقب.

وذكرت الشركة أيضا خلال المنشور أنه تمت سرقة 1400 متر سلك نحاس ضغط منخفض على محول اعمارة على خط الخزاني تغذي في بئر زراعي بنفس الدائرة .

جدير بالذكر أن الشركة كانت قد أوضحت في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن مجهولين، تمكنوا يوم الإثنين، من السطو على أسلاك بطول 1800 متر في خط الرأس الأحمر من 30 الحي الجامعي بدائرة زليتن، ما أدى إلى انقطاع التيار عن منازل بالمنطقة.

كما سُرقت أسلاك بطول 1200 متر، في اليوم نفسه، بدائرة شمال العزيزية؛ ما أدى إلى فقد التغذية عن أربعة محولات، وانقطاع الخدمة عن بيوت المواطنين في تلك المنطقة.

وتكرر الشركة شكواها من كثرة عمليات السطو التي تستهدف معداتها، حسب ما قالت في بيانات سابقة، مما أدى إلى انقطاعات متكررة في عدة مناطق، كما طالبت أجهزة الأمن بمجابهة تلك الظاهرة.

ومن تلك الوقائع سرقة أسلاك نحاس على خط الحباشة من 30 التبة في منطقة وادي الربيع بدائرة توزيع قصر، وذلك بطول 500 متر.