الوطنية لحقوق الإنسان: نحمل دفاع الوفاق المسؤولية القانونية لمقتل”محمد إبراهيم النعمي”

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، الثلاثاء، إنها رصدت واقعة مقتل الشاب ” محمد ابراهيم النعمي” والبالغ من العمر 18 سنة، أمس الاثنين، أثر ارتفاع للسكر نتيجة لتعرضه للتعذيب الجسدي بعد اختطافه من قبل ما يعرف بكتيبة أسود تاجوراء التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق غير المعتمدة من أمام منزله بمنطقة تاجوراء شرق مدينة طرابلس.

ودانت اللجنة الوطنية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” هذه الجريمة، محملة دفاع الوفاق المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها كتيبة أسود تاجوراء بعد أحداث العنف التي شهدتها في أواخر شهر سبتمبر الماضي .

وطالب البيان مكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بفتح تحقيق شامل حيال هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب ” محمد إبراهيم النعمي ” وضمان ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة .

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