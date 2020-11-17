استمرار خرق اتفاق جنيف .. الدفاع التركية تواصل تدريب قوات الوفاق على فنون القتال

تواصل تركيا انتهاكها لاتفاق جنيف لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الأطراف الليبية الشهر الماضي، باستمرارها في تدريب قوات الوفاق في طرابلس.

حيت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مواصلة تدريب قوات الوفاق في عدد من المواقع بطرابلس .

ونشرت الدفاع التركية، مقطع مرئي عبر صفحتها بموقع “تويتر”، يظهر مواصلة تدريب الأتراك لعناصر من قوات الوفاق على القتال، وإزالة الألغام، إضافة إلى التدريبات البحرية .

وذكرت الوزارة في بيان لها ، أنه في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، تتواصل التدريبات لقوات الوفاق .

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