تونس تنوّه بنتائج الحوار الليبي

أصدرت رئاسة الجمهورية التونسية، مساء اليوم بيانا، أفادت فيه بأن تونس تابعت ”بكل اهتمام مسار المفاوضات التي احتضنتها بلادنا من 09 الى 15 نوفمبر الجاري في إطار الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا”.

وجاء في نص البيان أن تونس ”تشيد بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص جليّ من كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

كما أكد البيان أن تونس تعرب عن ترحيبها الشديد بنتائج هذا الملتقى، وتنوّه بما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها.

و أفاد البيان أن تونس حرصت على توفيره من دعم لوجستي وتنظيمي لهذا الملتقى حتى ينعقد في أفضل الظروف تكريسا لعلاقات الأخوة والجوار التي تربطها بليبيا الشقيقة، و أنها تجدّد، بالمناسبة، الإعراب عن التزامها الثابت بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، وعن استعدادها التام لمزيد دعم جهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة”.