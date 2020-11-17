بنغازي.. فريق شغوف يشق طريقه في عالم الروبوتات

تدور في مدينة بنغازي قصة على درب الابتكار والنجاح، أبطالها فريق من الشباب الشغوفين بالتطور والتكنولوجيا، امتهنوا التقنية والعلوم وعِلم الروبوتات.

وقامت كاميرا “218” بزيارة فريق “ليبوتيكس روبونغازي” في بنغازي، الذي يتبع لمنظمة Lybotics غير الربحية، والتي تهدف لنشر ثقافة الروبوتات، وتبنّي من لديه شغف وحبّ التكنولوجيا.

وتتراوح أعمار أعضاء هذا الفريق، بين الـ12 والـ18 سنة، يتدربون على برمجة وصناعة وتركيب الروبوتات، لأجل الخوض في المنافسة المحلية في طرابلس وبعدها يتأهل منها ثلاثة فرق مرورا إلى أمريكا، حيث المسابقة.

ولجامعة بنغازي، دور مهم في احتواء الفريق التقني، عبر التدريب في قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية.

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