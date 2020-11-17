الرئاسة التونسية: نأمل في أن تسهم مخرجات ملتقى قمرت في حل الأزمة الليبية

أعلنت الرئاسة التونسية، الثلاثاء، أنها تابعت بكل اهتمام الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد في البلاد في الفترة من 9- 15 نوفمبر تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشادت الرئاسة التونسية في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” بما تميز به هذا الملتقى من أجواء إيجابية وبناءة وحرص كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح وطنية ومسؤولية عالية ترجمت مدى إيمانهم بضرورة التسريع بإنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

وأعربت تونس عن ترحيبها بنتائج هذا الملتقى وما أفرزه من توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة الليبية والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى تحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها.

وأعربت تونس عن أملها في أن يقع البناء على مخرجات هذا الملتقى لحل الأزمة الليبية.

ودعت تونس كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال بما يلبي طموحات الشعب الليبي لإنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها.

وأكدت تونس أنها حرصت على توفير الدعم الوجستي والتنظيمي لهذا الملتقى حتى ينعقد في أفضل الظروف تكريسا لعلاقات الأخوة والجوار التي تربطها بليبيا.

وشددت تونس على التزامها بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة واستعدادها التام لدعم جهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة.

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