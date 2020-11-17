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الرحيبات.. ندوة توعّي الأئمة والخطباء بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيمت في مدينة الرحيبات، تحت إشراف لجنة الطوارئ والأزمة لمكافحة فيروس كورونا، ندوة توعوية تضم أكثر من 60 إماما وواعظا وخطيبا في برنامج توعوي متكامل.

وجاءت الندوة تحت اسم “الصلاة نجاة”، لرفع الوعي لدى لجان المساجد، وكذلك عموم المصلين، لاتّباع الإجراءات الاحترازية والضوابط التنظيمية وضرورة التقيد بها، حتى يستمر فتح المساجد لأداء كل الصلوات بما يضمن سلامة المصلين من خلال تعقيم المساجد ولبس الكمامة والتقيد بالعلامات الأرضية المحددة، لتكون أماكن يضع عليها المصلون سجاداتهم عند الوقوف للصلاة، بحيث يكون التباعد بين المصلين مسافة متر وعدم تداول المصاحف بين المصلين، ومنع التجمع داخل المسجد أو في باحته قبل الصلاة أو بعدها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • قالها عبد السلام الأسمر في وصيته – الكافرات بعد الفاجرات والنابحات بعد المايلات – والمزينات بعد الحابرات – والموشقات بعد المبخرات – والراجفات بعد الزايلات – والساحرات بعد السارقات – والهاربات بعد البوابات – والمزيفات بعد المسببات –
    والشيوخ الحافظين لكتاب الله – موضوعكم تربية الاسرة على طاعة ولي امر البيت والوالدين والابن الموالي – وعدم السماح للعمل بدون طاعة الوالدين والابن الموالي – ومن حق الزوج الصرف على زوجته وبيته وعدم مطالبتها بورث ابيها او اخوتها – ومن حق الزوج عدم ترك زوجته تعمل اذا رفض والديها او اخوها الموالي – وهذا الشيء ضروري استبيانه في شءون الاسلامية الليبية – والقصاص في حق الكباءر والله عليم حكيم –

    رد

  • احد المشايخ اهل السنة في احد الدول –
    أكد في احد الحوارات الجادة بان ما يحدث في الحرم المكي هو مثير للشكوك والريبة من رسم الخطوط على الارض حول البيت الى الطواف الطابوري – الذي كما وضح انه لا يجوز الطواف بهذه الطريقة حيث تتساوى النساء مع الرجال في الطواف مما يحدث الفتنة وعدم غض البصر اثناء الطواف – وكذلك التباعد الذي يوءدي الى كشف النساء اثناء اداء الطواف والعبادة وهذا محدث ومحرم – وان تنظيم الطواف لا يتم بهذا الشكل المخزي – ومن الضروري ان يكون بالتكبير والتليية – حتى تواجد عمال النظافة والجري داخل الحرم بكا استهانة بقدسية المكان وادخال اليات للتنظيف سبب مشاكل للمصلين وأصوات الاليات التي أزعجت المعتمرين والحجاج –
    وحتى التباعد وقلة عدد المعتمرينً والحجاج سبب شكوك لوجود تنظيمات مشبوهة مخصصة للعمرة والحج – في حالة عدمً وجود حوالي أربعة مليار مسلم ومسلمة في العالم كله من جميع الأجناس يعتادون للذهاب للحج والاعتمار وذكر الله للشءون الدينية – واعتبر انً ما يحدث في الحرم من تدبير الملحدين والملحدات – الذين لا يفعمون شيء عن هذا الدين الاسلامي الذي امر بالطهارة والتطهر والعفة من زمن بعيد ” اي قبل كذب كورونا واتهام الاسلام بأنور باطلة – والتخلي عن أمور الدنيا للطواف والصلاة كتف بالكتف في بيت الله العتيق .

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