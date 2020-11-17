الرحيبات.. ندوة توعّي الأئمة والخطباء بفيروس كورونا

أقيمت في مدينة الرحيبات، تحت إشراف لجنة الطوارئ والأزمة لمكافحة فيروس كورونا، ندوة توعوية تضم أكثر من 60 إماما وواعظا وخطيبا في برنامج توعوي متكامل.

وجاءت الندوة تحت اسم “الصلاة نجاة”، لرفع الوعي لدى لجان المساجد، وكذلك عموم المصلين، لاتّباع الإجراءات الاحترازية والضوابط التنظيمية وضرورة التقيد بها، حتى يستمر فتح المساجد لأداء كل الصلوات بما يضمن سلامة المصلين من خلال تعقيم المساجد ولبس الكمامة والتقيد بالعلامات الأرضية المحددة، لتكون أماكن يضع عليها المصلون سجاداتهم عند الوقوف للصلاة، بحيث يكون التباعد بين المصلين مسافة متر وعدم تداول المصاحف بين المصلين، ومنع التجمع داخل المسجد أو في باحته قبل الصلاة أو بعدها.

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