الوقود يصل إلى الغريفة بعد شهرين من الانقطاع

بعد شهرين من الانقطاع، وصلت إلى محطة الراحلة 709 في الغريفة شحنة من الوقود تقدر بـ50 ألف لتر من البنزين، حيث شُكلت لجنة من الشباب ومن المنطقة العسكرية لتسيير آلية الدخول والخروج وتنظيم حركة السير.

وسارعت الجهات الخدمية إلى تنظيم حركة السير وضمان التوزيع العادل على المواطنين، حيث إن 50 لترا هي الكمية المخصصة لتعبئة الوقود لكل سيارة، لضمان استفادة أكبر قدر من مئات السيارات المصطفة على جانبي الطريق في طوابير الانتظار الطويلة.

وتعد محطة الوقود بالغريفة، من أكبر المحطات التي تمتلك قدرة استيعابية من الوقود في مدينة يصل عدد سكانها إلى 18 ألف نسمة، ويطالب أهلها بتوفير كميات أكبر بشحنات مستمرة دون انقطاع لسد حاجة المنطقة من الوقود وكبح جماح الأسعار الباهظة في السوق السوداء.

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