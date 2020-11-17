“نوفا”: باشاغا يزور فرنسا في إطار مساعيه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة

قالت وكالة الأنباء الإيطالية ” نوفا”، اليوم الثلاثاء، إن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا سيقوم بزيارة إلى العاصمة الفرنسية باريس في إطار مساعيه للحصول على دعم فرنسا لتولى رئاسة الحكومة الجديدة .

وأوضحت ” نوفا” نقلا عن مصادر مقربة من باشاغا، أنه سيصاحب في زيارته إلى باريس عددا من الشخصيات من مصراتة وغرب ليبيا، في محاولة منه لإقناع فرنسا بالضغط على شرق ليبيا للقبول به رئيسا للحكومة، مقابل تولي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح منصب رئيس المجلس الرئاسي الجديد .

وأضافت أن باشاغا تحصل حتى الآن على دعم كبير من عدد من المجموعات المسلحة في مصراتة، وعدد من قيادات جماعة الإخوان في طرابلس، ودعم من مليشيا الكتيبة 166 التي يقودها المليشياوي محمد الحصان.. وفقا لما ذكرته الوكالة الإيطالية .

وأنهت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأحد الماضي، الملتقى السياسي الذي استضافته تونس، بانتقادات وجهت لإدارتها للفعاليات، وأنها تحاول أن تختطف المناصب التنفيذية في الحكومة المقبلة لصالح جماعة الإخوان. ووضع وعد وليامز لوزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا برئاسة الحكومة القادمة- بحسب تأكيدات مصادر مطلعة وقريبة الصلة – نزاهة وحياد البعثة كوسيط أممي لتسوية الأزمة، على المحك، في وقت توقع فيه مراقبون أن تمرر المبعوثة الأممية الصفقة في الاجتماع المرتقب عقده خلال أسبوع للمشاركين في الحوار السياسي عبر منصة “زووم” رغم أنف الجميع.

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