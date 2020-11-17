وزير الخارجية الأمريكي: أفعال “أردوغان” ليست في مصلحة شعبه ونحتاج للعمل المشترك لمواجهته

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إنه تباحث مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في باريس حول ما تقوم به تركيا في ليبيا وأفعالها في شرق البحر المتوسط، مطالبا الدول الأوروبية بالعمل مع واشنطن لإقناع الرئيس النركي رجب طيب أردوغان بأن مثل هذه الأعمال ليست في مصلحة شعبه.

جاء ذلك خلال مقابلة لوزير الخارجية الأمريكي مع جريدة «لو فيغارو» الفرنسية، نشرت اليوم الثلاثاء، حيث أشار “بومبيو” إلى اعتماد تركيا على مرتزقة سوريين، قائلا “بحثت في فرنسا ما تقوم به تركيا في ليبيا حيث أدخلت أيضاً قوات من دول ثالثة، وأفعالها في شرق البحر المتوسط، والقائمة تطول”.

وشدد “بومبيو” على أن موقف بلاده قائلا: “تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضرّ بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كلّ الدول بوقف تدخّلها في ليبيا، سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما”.

ودعا “بومبيو” أوروبا والولايات المتحدة إلى العمل معاً لإقناع أردوغان بأنّ مثل هذه الأعمال لا تصبّ في مصلحة شعبه، كما لفت إلى أن الإدارة الأميركية وأوروبا بحاجة إلى العمل المشترك لمواجهة تصرفات تركيا في الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وجاءت زيارة الدبلوماسي الأميركي إلى باريس في وقت دقيق جدا، حيث يرفض الرئيس، دونالد ترامب هزيمته أمام جو بايدن، بينما تتطلع فرنسا إلى العمل مع الأخير، موضحة أنها وافقت على «استقبال بومبيو بطلب منه وفي شفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن»، في وقت تدعو إلى إعادة بناء العلاقة عبر ضفتي الأطلسي بمناسبة تغير القيادة في الإدارة الأميركية.