ماس : تشكيل حكومة جديدة سريعا يضمن انتقال سلس للسلطة في ليبيا

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، أن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 وعلى الشروط الإطارية لتشكيل حكومة انتقالية هو علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار

و أوضح ماس أنه من المهم الآن تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة من أجل انتقال سلس للسلطة، لافتا إلى أن جميع أطراف النزاع مدعوة لقبول نتائج منتدى الحوار وبالتالي تحمّل مسؤوليتها أمام الشعب الليبي.

وأضاف ماس: أن الليبين أظهروا أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي، داعيا كل من يمارس نفوذاً من الخارج احترام ذلك، مطالبا المشاركون في مؤتمر برلين احترام تنفيذ حظر الأسلحة،و الاحترام الكامل للهدنة.

من جانبه، أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، أنه ناقش هاتفياً مع رئيس مجلس النواب ، عقيلة صالح، نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الأخير، ودور البرلمان في خارطة الطريق الانتخابية، وأهمية وجود تمثيل جغرافي مناسب في عملية انتخاب السلطة التنفيذية الانتقالية

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