ماورير: الحل السياسي للأزمة الليبية خفف بعض آثار كورونا

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير أن الوضع في ليبيا أصبح أكثر هدوءاً عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن وباء كورونا يمكن أن يقوض جهود دعم الاستقرار

واعتبر ماورير أن الجهود الدبلوماسية الساعية للمقاربة بين الأطراف قد خففت بعض أسوأ الآثار على الناس ، مشيرا إلى أن وتيرة العمليات القتالية باتت أقل عنفاً مقارنة بالعام الفائت، واصفاً ذلك بالإيجابي

وكانت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابةإلى ليبيا ستيفاني وليامز، اختتام المحادثات الليبية في تونس من دون الاتفاق على آلية لانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة وتعيين حكومة موحدة، مشيرة إلى أن المحادثات ستستكمل الأسبوع المقبل، للاتفاق على آليات ومعايير اختيار الشخصيات التي ستتولّى السلطة مستقبلاً، قائلةً إن جميع المشاركين في ملتقى تونس أكدوا ضرورة التغيير في ليبيا ، و التي تشهد فوضى وأعمال عنف وتدخلات خارجية، منذ 2011

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24