ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

17 November, 2020

أكد وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الثلاثاء، أن الاتفاق على الانتخابات البرلمانية والرئاسية بليبيا يوم 24 ديسمبر 2021 وعلى الشروط الإطارية لتشكيل حكومة انتقالية هو علامة بارزة أخرى على طريق السلام والاستقرار

و أوضح ماس أنه من المهم الآن تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة من أجل انتقال سلس للسلطة، لافتا إلى أن جميع أطراف النزاع مدعوة لقبول نتائج منتدى الحوار وبالتالي تحمّل مسؤوليتها أمام الشعب الليبي ،داعيا كل من يمارس نفوذاً من الخارج احترام ذلك، مطالبا المشاركون في مؤتمر برلين احترام تنفيذ حظر الأسلحة،و الاحترام الكامل للهدنة.

وأضاف ماس: أن الليبين أظهروا أنهم قادرون على تشكيل مستقبل بلدهم بشكل مستقل وسلمي.