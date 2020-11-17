تونس تُرحب بنتائج الملتقى الليبي.. وتتعهد بدعم البعثة

رحّبت تونس بنتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي انعقد في العاصمة التونسية، من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، تحت إشراف البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وأشادت الرئاسة التونسية في بيان، الثلاثاء، بالأجواء الإيجابية التي سادت في الملتقى، وحرص كافة المشاركين على تغليب منطق الحوار والتوافق والتحلي بروح الوطنية والمسؤولية العالية، وإيمانهم بضرورة إنهاء معاناة الشعب الليبي وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

وأشارت إلى أن الملتقى توصل إلى توافقات مهمّة وخطوات متقدمة تتعلق بتحديد خارطة الطريق لحل الأزمة، والاتفاق على موعد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، وتحديد اختصاصات السلطة التنفيذية وتوحيدها.

ودعت تونس “كافة الأطراف الليبية إلى مواصلة العمل بنفس الروح الإيجابية من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في أقرب الآجال، بما يلبي طموحات الشعب الليبي في إنهاء الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار الدائمين والتفرغ لجهود البناء والتعمير في كنف احترام وحدة ليبيا وسيادتها”.

وجددت تونس التزامها بمواصلة مساندة جهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا من أجل بلوغ التسوية السياسية والسلمية الدائمة للأزمة، واستعدادها التام لمزيد من الدعم لجهودها لإنجاح جولات الحوار المقبلة.

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