بعد انقطاع شهرين.. وصول 50 ألف لتر من الوقود إلى الغريفة

وصلت شحنة وقود إلى محطة الراحلة 709 في الغريفة وذلك بعد انقطاع دام لمدة شهرين، حيث تقدر الشحنة بـ 50 ألف لتر من البنزين، وشكلت لجنة من الشباب ومن المنطقة العسكرية لتسيير آلية الدخول والخروج وتنظيم حركة السير المواطنين.

وسارعت الجهات الخدمية إلى تنظيم حركة السير وضمان التوزيع العادل على المواطنين، حيث إن 50 لترا هي الكمية المخصصة لتعبئة الوقود لكل سيارة، لضمان استفادة أكبر قدر من مئات السيارات المصطفة على جانبي الطريق في طوابير الانتظار الطويلة.

وتعد محطة الوقود بالغريفة، من أكبر المحطات التي تمتلك قدرة استيعابية من الوقود في مدينة يصل عدد سكانها إلى 18 ألف نسمة، ويطالب أهلها بتوفير كميات أكبر بشحنات مستمرة دون انقطاع لسد حاجة المنطقة من الوقود وكبح جماح الأسعار الباهظة في السوق السوداء.