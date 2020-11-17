المؤقتة ستطلق مشروع السجل القومي مطلع الأسبوع المقبل

أعلنت الحكومة المؤقتة، الثلاثاء، أنها ستطلق مشروع السجل القومي مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن المشروع يهدف إلى خلق بنية معلوماتية سليمة تكون أرضية لتطبيقات الأمن والإدارة الحديثة وتكوين قاعدة بيانات لها.

وقالت المؤقتة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الشركة المنفذة للمشروع قدمت عرضا مرئيا تضمن أهدافها ومكوناتها، مؤكدة أنها استجلبت الأجهزة الخاصة بالمنظومة وفقا لأعلى المواصفات العالمية بما يتسنى ربطها مع مختلف الدول.

وأضافت المؤقتة أن الشركة أوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات المدنية المقدمة للمواطنين ومنع عمليات التزوير وتضارب وتشابه البيانات بين المواطنين الذين يحملون أسماء وألقاب متشابهة والاستعلام عن بيانات المواطن عندما يطلب الخدمة من المصارف والمؤسسات الخدمية الأخرى داخل ليبيا بالإضافة إلى إعداد إحصاء سكانيا وديمغرافيا دائما للمواطنين والوافدين المقيمين في البلد.

وتابعت المؤقتة أن الشركة أشارت إلى أن هذا المشروع يهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين بشكل شرعي على الأراضي الليبية من خلال تجميع بصماتهم الخاصة بأصابع اليد و بصمة العين والوجه.

وأشارت المؤقتة إلى أن الشركة أكدت أن السجل القومي سيشمل سجلات المواليد والوفيات والمستويات التعليمية والوظيفية بالإضافة إلى الربط بمنظومات الأمن الخاصة بالمطلوبين جنائيا، موضحة أن السجل القومي في حال تقديمه لأية جهة سيمكنها من معرفة تاريخ صاحب الرقم منذ ولادته وحتى تاريخ تقديمه من خلال التحديث الدائم للمنظومة.

وأضافت المؤقتة أن الشركة قالت إن هذا المشروع سيتم ربطه بمشاريع أخرى تابعة للقطاعات مثل المصارف والكهرباء إلى جانب مشروع تسجيل المركبات الآلية وإصدار رخص القيادة بما يمنع التخلص من كافة الظواهر السلبية التي تعترض سير تقديم الخدمات للمواطن بكل ثقة وبأسرع وقت ممكن، مؤكدة أنه سيتم ربط المشروع بمختلف المنافذ وكذلك تزويد بوابات وسيارات الشرطة بأنظمة متنقلة للتحقق من هوية المواطن.

وقالت المؤقتة إن الشركة أوضحت أن المنظومة تحمل ذات المواصفات المطبقة لدى الأمن الدولي (الإنتربول) وهو ما سيسهل عملية تتبع المطلوبين وغيرها ويحصر السكان بشكل سليم سواء الليبيين أو الأجانب.

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