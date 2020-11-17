تونس و مالي تتأهلان لنهائيات أمم أفريقيا بـ الكاميرون

انضم منتخبا تونس ومالي إلى كل من وصيفة نسخة 2019 السنغال وحاملة اللقب الجزائر والبلد المضيف الكاميرون ، باعتبارها الفرق التي ضمنت تأهلها لنهائيات توتال كأس الأمم الأفريقية 2021 ، بعد أن حقق كل منهما نتائج إيجابية في ختام مباريات الجولة الرابعة.

تونس تأهلت برغم التعادل 1-1 مع تنزانيا في دار السلام، فيما تأهلت مالي بعد فوزها 2-1 خارج أرضها على ناميبيا.

في تنزانيا ، رفع نسور قرطاج رصيدهم إلى 10 نقاط على قمة المجموعة J بعد أربع مباريات، وحافظوا على سجلهم الخالي من الهزائم. تقدمت تنزانيا إلى المركز الثالث برصيد أربع نقاط بفارق نقطتين عن غينيا الاستوائية الثانية لتحافظ على آمالها في التأهل.

سيف الدين الخاوي تقدم لتونس في الشوط الأول، وتعادل فيصل سالم لنجوم تايفا تنزانيا عقب الاستراحة مباشرة.

تونس أنهت الشوط الأول متقدمة بهدف الخاوي الذي سجل بعد تمريرة يوسف المساكني البينية بعد تمريرة طولية من علي معلول.

قبل ذلك كان المساكني قد سدد في القائم بعدما سقطت الكرة من حارس تنزانيا أيشي مانولا.

الخاوي كاد يضاعف غلته في الدقيقة 24 لكن تسديدته الرائعة بعد تمهيد وهبي الخزري ارتدت من العارضة.

سالم دخل بدلاً من حميد ماو في محاولة لتقوية وسط الملعب. ومباشرة عقب الاستراحة بدقيقتين سدد كرة قوية من خارج المنطقة لتسكن شباك فاروق بن مصطفى وتدرك التعادل.

تنزانيا سيطرت على الشوط الثاني وأهدر نشيمبي فرصة من رأسية بعد ركلة ركنية في الدقيقة 53.

وعلى الرغن من الفرص المهدرة من أصحاب الأرض إلا أن تونس كادت تخطف الفوز في الدقيقة 88 من تسديدة المساكني التي تصدى لها مانولا لتنتهي المباراة بالتعادل.

ناميبيا 1-2 مالي

في ويندهوك ، تصدرت مالي المجموعة الأولى وضمنت التأهل للكاميرون بعد فوزها 2-1 على مضيفتها ناميبيا. سجل سيكو كويتا وموسى دومبيا هدفي مالي فيما سجل هدف ناميبيا الوحيد إلمو كامبيندو.

الفوز جعل الماليين يتصدرون المجموعة A برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن غينيا. استمرت ناميبيا في المركز الثالث بثلاث نقاط فيما تتذيل تشاد المجموعة بنقطة وحيدة.

مالي هيمنت على المباراة ومنحها كويتا التقدم في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من حافة المنطقة بعد تمهيد من أليو ديانج الكرة.

النسور قدموا عرضاً مميزاً وتبادلوا الكرة بسهولة، لكنهم انتظروا الدقيقة 37 ليضاعفوا النتيجة عبر دومبيا.

ناميبيا قلصت الفارق بعدها بدقيقتين فقط عن طريق كامبيندو الذي ارتقى علياً ليسجل برأسية بعد ركلة حرة.

في الشوط الثاني ، واصلت مالي السيطرة، وكان من المفترض أن تحسم الفوز في الدقيقة 58 ، لكن البلال توريه اهدر ركلة جزاء تصدى لها حارس ناميبيا.

عززت ناميبيا الضغط في النصف ساعة الأخيرة من المباراة ، لكنها لم تتمكن من ادراك التعادل لتنتهي المباراة بتأهل مالي للنهائيات.

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