فروع “الرقابة على الأغذية والأدوية” تستنكر قرار “الإدارية” بإقالة مديره وتؤكد : إجراء غير قانوني

أصدرت فروع مركز الرقابة على الاغذية والأدوية في كل من زليتن ومزدة وطبرق والجفارة والواحات ووداي الشاطئ ، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الأخرى بيانا تستنكر فيه صدور قرار بإعفاء مدير عام المركز محمد عمر من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، معتبرة أن هذا الإجراء غير قانوني .

وأوضح أكثر من بيان منشور عبر صفحة مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن القرار غير قانوني لأن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية لا يتبع هيئة الرقابة الادارية بموجب كتاب رئاسة هيئة النواب رقم 5 / 2020 المؤرخ في 15�92020 في شأن فصل المركز عن هيئة الرقابة الادارية وخضوعه للأشراف المباشر من مجلس النواب و توقف كافة الإجراءات المتعلقة بتبعيته لهيئة الرقابة الادارية.

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