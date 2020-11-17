مصادر دبلوماسية : نيكولاي ملادينوف الأقرب لقيادة البعثة الأممية بليبيا

توقعت مصادر دبلوماسية تعيين المبعوث الأممي الحالي للشرق الأوسط، البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا لليبيا خلفا لغسان سلامة الذي استقال في أوائل مارس لأسباب صحية ، و منذ ذلك الحين، تولت نائبته الأمريكية ستيفاني ويليامز المنصب بالإنابة وتوصلت مؤخرا إلى اتفاق لإجراء انتخابات في ديسمبر 2021.

و تأتي توقعات تعيين نيكولاي ملادينوف كوسيط الأمم المتحدة الجديد في ليبيا بعد تخلي أفريقيا عن المنصب وأكثر من ثمانية أشهر من الانقسامات في مجلس الأمن.

وقال دبلوماسي، لوكالة فرانس برس طلب عدم الكشف عن هويته، الثلاثاء، أن أفريقيا لم تعد تعطل هذا التعيين ، فيما أضاف دبلوماسي آخر أنه يتوقع أن يعين نيكولاي ملادينوف رسميا في المنصب كجزء من “حزمة” تعيينات بعضها يتولاها أفارقة.

و ملادينوف هو مبعوث للشرق الأوسط منذ عام 2015، وخلال مهمته، واجه العديد من التحديات وفترات من التوتر بين غزة و الكيان الصهيوني وتسارع الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والانقسامات الداخلية بين الفلسطينيين وتدهور الوضع الإنساني في غزة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24