داخلية الوفاق تعلن ضبط كميات أقراص هلوسة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، ضبط كميات من أقراص هلوسة ومخدرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن «مكتب الدوريات المركزية التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط شخصا ليبي الجنسية يروج أقراص الهلوسة وبكميات كبيرة وبحوزته 56 ألف قرص «نوع لريكا».

ونوه البيان إلى ضبط «أسلحة نارية (مسدس وبندقية صيد) ومبلغ مالي بقيمة 348775 دينار»، مشيرا إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص».

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