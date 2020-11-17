مركز زليتن للسكري: وصول شحنة من حقن الأنسولين

تسلم مركز زليتن للسكري والغدد الصماء -الثلاثاء- شحنة من الأدوية الخاصة بمرض السكري، قوامها كميات من حقن الإنسولين تم توريدها من جهاز الإمداد الطبي بطرابلس عن طريق جهاز الإمداد الطبي زليتن – حسب ما ذكره مكتب إعلام المركز.

وأفاد مدير إدارة الصيدلة والمعدات الطبية بالمركز، بأن الكميات الواردة تلبي بعض الاحتياجات الخاصة بالمرضى المسجلين بالمركز، مضيفاً أن الإدارة في تواصل مع الجهات المختصة لتوفير الأدوية الأخرى الخاصة بمرضى السكري وأن كل الكميات التي تصرف للمرضى تصرف وفق آلية منظمة حسب بطاقة صرف الدواء الصادرة من المركز لكل مريض .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية