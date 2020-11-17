تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في قصر بن غشير

أعلن فريق الرصد و التقصي والاستجابة السريعة قصر بن غشير، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبحسب صفحة فريق الرصد و التقصي والاستجابة السريعة قصر بن غشير، الرسمية عبر موقع “فيسبوك” أشار إلى إجراء 83 مسحة لأشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس .

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، قد اعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (252).

واستلم المركز عدد (4347) عينة لفيروس كورونا موزعة على المختبرات التالية: “المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1692) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (970) عينة، مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (185) عينة، مختبر المركز المرجعي زليتن عدد (134) عينة، مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (411) عينة، مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (143) عينة، مختبر فرع المركز الوطني الكفرة عدد (2) عينة”.

كما وزعت عينات كورونا على “مختبر فرع المركز الوطني غريان عدد (144) عينة، مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (90) عينة، مختبر فرع المركز الوطني ترهونة عدد (80) عينة، المختبر الطبي بادارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (75) عينة، مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (200) عينة، مختبر فرع المركز اجدابيا عدد (8) عينات، مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (202) عينة، مختبر مستشفى بن جواد العام عدد (11) عينة”.

وبعد فحص عينات كورونا بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي: عدد (3735) عينة سالبة لفيروس كورونا، عدد (612) عينة موجبة لفيروس كورونا (415 جديدة + 197 مخالطة)”.