ليبيا: هل فشلت جولة الحوار الليبي في تونس؟

يستضيف حكيم بالطيفة في هذه الحلقة الجديدة من فقرة وجها لوجه من طرابلس السيد عبد القادر الحويلي عضو فريق الحوار الليبي في تونس المثل للدائرة السادسة سبها والشاطئ للمجلس الاعلى للدولة في ليبيا ومن الرباط السيدعصام الجِهاني عضو مجلس النواب الليبي للتوقف عند انتهاء المباحثات الليبية التي تجرى في تونس من دون التوصل إلى اتفاق حول أسماء أعضاء السلطة الموحدة على أن تستأنف الأسبوع المقبل ..//.. في ما اُعتبر مؤشرا على صعوبة إخراج البلاد من نزاعات مستمرة منذ عقد من الزمن..

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