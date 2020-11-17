ساركوزي و كاميرون ورطوني .. أوباما يكشف اسرار الحرب على ليبيا في مذكراته

من مأزق العنصرية وشائعة مكان الميلاد، والعلاقات الخارجية الصعبة، وصولاً إلى ظروف التبادل على السلطة والموقف من جو بايدن، تنوعت مواضيع الجزء الأول من مذكرات الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما الصادرة اليوم الثلاثاء.

وحسب مقتطفات نشرت في وسائل إعلام أمريكية وغربية، رصد الكتاب الذي حمل عنوان «أرض موعودة» معالم مسيرة الرئيس الـ44 للولايات المتحدة عبر 768 صفحة، انطلاقاً من طفولته ووصولاً إلى سنواته الأربع الأولى في البيت الأبيض.

وحسب موقع «سي إن إن» الأمريكي أخذ موضوع، بدايات أوباما ورؤيته للأزمة العرقية في الولايات المتحدة، حيزاً مهماً من الكتاب الذي طبع بالتزامن بـ25 لغة.

وعبر صفحات كتابه، يوضح أوباما مختلف الصعوبات التي واجهها في إدارة البيت الأبيض، حيث انتهج أسلوب التوفيق بين الخيارات الصعبة، في ظل الخلافات الداخلية وأخطاء الإدارة السابقة وعرقلة الجمهوريين، والتي يرى أنها كانت تعكس محاولة إثارة القلق حول أول رئيس من أصل إفريقي لأمريكا.

وحسب الصحيفة، فإن المذكرات تضم فصلاً خاصاً حول ما يسمى بـ«الربيع العربي» مشيرة إلى أن أوباما يحتفظ بذكريات مريرة حول التدخل العسكري في ليبيا، ونقلت عنه قوله إن نائبه جو بايدن كان يردد أنه «من الجنون الدخول في حرب إضافية» فيما أعرب الرئيس الأمريكي عن انزعاجه من «توريط» ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دافيد كاميرون، له في التدخل العسكري في ليبيا عام 2011.

وكان أوباما قد صرح عام 2016، بأنه ارتكب أسوأ خطأ عندما لم يضع خطة لمرحلة «ما بعد إسقاط ليبيا في 2011»، قائلاً في مقابلة تلفزيونية إن أسوأ خطأ ارتكبه «على الأرجح كان عدم وضع خطة لمتابعة الوضع في ليبيا بعد التدخل العسكري» و دخول ليبيا في وضع فوضى لم تتعافَ منه حتى الآن.

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