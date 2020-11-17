حملة واسعة لتنظيف أحياء بنغازي وشوارعها

تُواصل بلدية بنغازي، حـمـلات نـظافة مُكـثـفـة بمُختلف أحياء البلدية وشوراعها بكافة الفروع، بتنفيذ من شركة “قلعة بغداد القابضة” ،حيث شملت حملات النظافة المُكثفة أعمال تنظيف منطقة شبنه، طريق الدائري الرابع، شارع سوريا، شارع الكويت، شارع العراق، طريق العروبة بجوار مشروع البحيرات من جزيرة دوران سوق السيارات، وصولاً إلى جزيرة دوران سيدي يونس- حسب ما أوردته صفحة البلدية.

كما وصلت الحملة أيضاً إلى “أرض الشريف” بجوار سوق زمزم، و “حي السلام”، “شارع الأردن”، “شارع لبنان” وطريق الدائري الرابع من جزيرة دوران سوق السيارات إلى تقاطع الطريق مع شارع لبنان، وعمارات 1015 المعروفة بعمارات السبخة.

وتشمل أعمال النظافة إزالة القمامة والمُخلفات ، إضافة إلى نظافة مُكثفة بمنطقة المساكن، تضمنت تنظيف الأرصفة والساحات وإزالة كافة المخلفات ونقلها إلى المكب العمومي، بالإضافة إلى نقل القمامة –”التساقط اليومي”- من مُختلف مناطق وأحياء بلدية بنغازي.

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