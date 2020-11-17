“الصليب الأحمر”: الوضع في ليبيا أكثر هدوءًا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، “إن الوضع في ليبيا أصبح أكثر هدوءًا عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار”، مشيرا إلى أن وباء كورونا يمكن أن يقوض جهود دعم الاستقرار.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن “ماورير”، قوله “إن وتيرة العمليات القتالية باتت أقل عنفا مقارنة بالعام الفائت”، واصفاً ذلك بالإيجابي.

واعتبر “ماورير” أن الجهود الدبلوماسية الساعية للمقاربة بين الأطراف قد خففت بعض أسوأ الآثار على الناس.

وكانت قد اختتمت الاجتماعات المباشرة من الجولة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي، مساء الأحد الماضي، وأعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات أن المشاركين سيستكملون مناقشاتهم خلال الأسبوع المقبلة عبر الإنترنت.

وكان مراسل “الساعة 24” قد أفاد بأن عددا من أعضاء لجنة الحوار السياسي وقعوا عريضة في الجلسة الختامية أول من أمس الأحد، تطالب بتأجيل الحوار إلى 18 ديسمبر بسبب وجود غموض وصفقة مسبقة ومال سياسي فاسد لشراء أصوات لبعض المرشحين، هو ما تعهدت المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز حياله بفتح تحقيق في هذه المعلومات، وتوعدت من يثبت تورطه بعقوبات دولية.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي محمد الجارح في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”: ”هذا الصباح، أكد لي اثنان من المشاركين في الحوار أن أحد أفراد عائلة علي الدبيبة ومساعده الذي صادف أنه كان يرافق علي الدبيبة في فندق الفورسيزونز قد عرض عليهم 200 ألف دولار أمريكي مقابل أصواتهم لعبد الحميد الدبيبة لمنصب رئيس الوزراء”، وتطابقت هذه الرواية مع ما تداولته وسائل إعلام عن تورط علي دبيبة نفسه في هذه الرشوة السياسية.