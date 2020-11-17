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شركة الكهرباء تعلن تركيب 8 محولات هوائية بدائرة توزيع عين زارة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أمس الثلاثاء، تركيب عدد 8 محولات هوائية ومحول أرضي لمواقع تابعة لدائرة توزيع عين زارة .

وأوضحت الشركة، في منشور لها عبر صفحتها بموقع ” فيسبوك”، أن العاملين بإدارة التركيبات بالتعاون مع دائرة توزيع عين زارة قاموا بتركيب عدد 8 محولات هوائية وعدد 1 محول أرضي لمواقع تابعة لدائرة توزيع عين زارة، مبينة أن المواقع كالآتي:

–  محول هوائي التويبي حجم 300

– محول هوائي علي رحومة حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي الإنشات البحرية حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي ناصر الشتيوي حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي ابو طرطور حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي الزوبيك حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي الحبيشي حجم 300 ك.ف .

– محول هوائي خليفة الفرجاني حجم 300 ك.ف .

– محول ارضي خارجي الزليطني حجم 500 ك.ف . وأضافت الشركة أنه تم شحن خط هوائي من محطة فاطمة الزهراء ‘ إضافة إلى شحن عدد من صناديق التوزيع داخل عمارات معسكر اليرموك .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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