«الوفاق» تربط انسحابها من محور سرت بخروج الجيش

وسط توقعات بزيارة وشيكة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى العاصمة الليبية طرابلس، أعلنت قوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، رفضها مجددا الانسحاب من مواقعها حول مدينة سرت قبل انسحاب قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقال متحدث باسم «غرفة عمليات سرت – الجفرة» التابعة لحكومة «الوفاق» في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة لن يفتح إلا بعد الاستجابة لشروط قوات «الوفاق» وأبرزها «سحب المرتزقة وإزالة الألغام التي زرعوها وعودة القوات المعتدية من حيث جاءت»، في إشارة إلى «الجيش الوطني».

وكان عضو وفد «الوفاق» للجنة العسكرية المشتركة العميد مختار نقّاصة أعلن أن مكان وزمان عقد الاجتماع المقبل للجنة لم يُحدد بعد، لافتا في تصريحات له أول من أمس، إلى احتمال اجتماعها خلال أسبوعين.

وذهب إلى استمرار وجود «مرتزقة فاغنر» و«الجنجاويد» في مدينة سرت، مشيرا مع ذلك إلى مشاورات يجريها وفدا الطرفين مع قادة المحاور حاليا لوضع اللمسات الأخيرة لتطبيق وقف إطلاق النار.

من جهته، أبقى إردوغان الغموض حول زيارته الأولى إلى ليبيا منذ تولى منصبه، وأيضا الأولى من نوعها منذ تشكيل حكومة السراج نهاية عام 2015، بينما قال مقربون من الحكومة إنه تم تأجيل الزيارة لأسباب غير معلنة.

وعاشت طرابلس ومصراتة في غرب ليبيا، ساعات ترقب أمس، بعدما أعلنت سلطات الأخيرة رفع حالة التأهب وغلق مجالها الجوي استعدادا لاستقبال إردوغان الذي سيتفقد برفقة قوات تركية خاصة مواقع القوات التركية التي تقاتل إلى جانب قوات «الوفاق» في المدينتين.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن اعتزام السراج القيام برفقة وزير خارجيته محمد سيالة بزيارة مرتقبة لشمال قبرص التركية للإعلان عن علاقات دبلوماسية كاملة معها. ونقلت عن مصادر أن ليبيا وأذربيجان «ستكونان من أولى الدول التي تعترف رسميا بجمهورية قبرص التركية مع إقامة علاقات دبلوماسية معها».

في غضون ذلك، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إنه ناقش، أمس، مع السراج رفقة قائد القوّة البحرية للاتحاد الأوروبي في المتوسط فابيو أغوستيني، تقديم المساعدة الحدودية في ليبيا ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الاجتماع ركز على منتدى الحوار السياسي في تونس وعلى التعاون الأمني.

بدوره، قال السراج إنه تحفظ خلال الاجتماع الذي تطرق إلى التعاون في مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة، وآليات التنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الليبية، على اقتصار مراقبة عملية «إيريني» الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، وطالب بأن تشمل الجو والبر، بينما أكد الوفد الأوروبي أنها تشمل قدرات جوية وأقمارا صناعية لمراقبة المطارات والمهابط ورصد الخروقات الجوية.

واتفق السراج وسفير باكستان لدى ليبيا ساجد إقبال الذي التقاه في طرابلس، أمس، على «تعزيز التجارة البينية، والاستعانة بالعمالة الباكستانية المتخصصة وتعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل لقوات الحكومة».

وبحث لدى اجتماعه أمس في طرابلس مع منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في ليبيا يعقوب الحلو، دعم النازحين والفئات الأكثر تضررا جراء العدوان على طرابلس، إضافة إلى المهاجرين غير القانونيين.

ورحب السراج بتحديد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، موعد إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل نهاية العام المقبل. وأكد في بيان مساء أول من أمس دعمه الكامل لهذا التوجه الذي يعزز مطالب المواطنين. وبعدما أعلن عن تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير الإمكانيات المتاحة كافة لتمكينها من أداء عملها بكفاءة ومهنية، أكد السراج أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن.

ورحبت السفارة الأميركية، أمس، بما وصفته بالتقدم المحرز في منتدى الحوار السياسي الليبي وبالاتفاق على إجراء انتخابات وطنية، باعتبارها «ستمكّن جميع الليبيين من ممارسة حقهم السيادي في اختيار قيادة البلاد وتوجّهها».

وأشادت السفارة في بيان لها بـ«الجهود المخلصة والمستمرة للمشاركين في منتدى الحوار السياسي الليبي في سعيهم إلى توافق في الآراء حول كيفية تحسين الحوكمة وتقديم الخدمات قبل هذه الانتخابات». وأعلنت وقوفها «مع جميع الأطراف الليبية المسؤولة المجتمعة في حوار سلمي لإعادة تأكيد سيادة ليبيا، ورفض التدخل الأجنبي، وبناء مستقبل أكثر إشراقا من خلال العملية الديمقراطية». كما هنأت البعثة الأممية ورئيستها بالإنابة ستيفاني ويليامز على دعمهم الدؤوب لهذا الحوار الليبي الداخلي.

وكانت البعثة الأممية اعتبرت في بيان، مساء أول من أمس، أن تحديد موعد اجتماع الأسبوع المقبل يهدف إلى التوصل لاتفاق حول آليات اختيار معايير السلطة التنفيذية الجديدة، لافتة إلى «توافق ممثلي الليبيين في ملتقى الحوار السياسي البالغ عددهم 75 مشاركا على خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية وشاملة وديمقراطية وذات مصداقية، كما اتفق المشاركون على ضرورة إصلاح السلطة التنفيذية».

في شأن آخر، أعلن بيان لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنقاذ أكثر من 400 مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية عبر عمليات إنقاذ منفصلة عدة، شمال شرقي وغرب العاصمة طرابلس.