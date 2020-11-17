المصرف الليبي الخارجي … صراع جديد بين الكبير والسراج

صراع جديد نشب بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج ، حول المصرف الليبي الخارجي.

الكبير أصدر الأول بيانًا حمل فيه السراج المسؤولية تجاه ما اعلنه من اجراءات حول فض نزاع المصرف ، وكان السراج قد أعلن عبر مكتبه الإعلامي أمس الأثنين ” اعتماد محضر اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي واتخذ عدد من الإجراءات والقرارات، حيث قرر ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي وفقا لقانون تأسيسه “رقم 18 لسنة 72″ الذي مازال نافذا بالرغم من صدور القانون رقم 1 لسنة 2005 وتعديله بشأن المصارف.

وأشار بيان السراج إلى أن ذلك يأتي استناداً على القانون رقم 16 لسنة 1991م بشان اسناد بعض الاختصاصات المجلس الوزراء، قرر المجلس تشکیل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه “.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24