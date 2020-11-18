فيديو متداول يفضح عمليات التهديد لإجبار أعضاء بـ«الحوار الليبي» على التصويت لصالح باشاغا

أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودوائر من أعضاء الحوار الليبي في تونس، الذي أقيم خلال الفترة من 9 إلى 15 فبراير الجاري، أن الصوت المتداول بأحد مقاطع الفيديو، في وقت سابق، الخاص بمفاوضة أعضاء بالحوار لدعم وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا والتصويت لصالحه رئيسا للحكومة الجديدة، يعود لعضو مجلس الدولة بالحوار “صالح سعيد كلا”.

وقال صالح سعيد كلا في الفيديو المتداول- بحسب رواد السوشيال ميديا- إنه يتمنى التصويت لصالح وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لأنه أمر هام ويصب في صالح جميع المشاركين في منتدى الحوار الليبي”.

وأضاف في الفيديو المتداول:” أن التصويت لصالح “باشاغا” يعود بالفائدة على الجميع، يعني التصويت لازم يكون لصالح سيادة وزير الداخلية فتحي باشاغا لأن هو الضامن الوحيد لمصالحنا، يعني نجاحه هيكون رئيس للحكومة الجديدة هيجسدنا ويدعم أمورنا المادية بالإضافة لإن اتفاقياتنا السابقة هتكون موجودة ومضمونة”، على حد زعمه.

وتابع:” لازم تعرفوا أن الشيء الذي أنتم فيه الآن بسببه هو- في إشارة لدعم باشاغا لاتفاق الصخيرات وفجر ليبيا- وفي عدم تصويتكم اعتقد إن مش هينسالكم الشيء هذا”- كرسالة تهديد مبطنه.

وأظهر الفيديو، المتداول صالح سعيد كلا، في اجتماع جانبي خلال الساعات الأخيرة من مفاوضات 15 نوفمبر وهو يفاوض مجموعة أعضاء لدعم ترشيح باشاغا لرئاسة الحكومة.