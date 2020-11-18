“داخلية الوفاق”: القبض على مُرَوِّج حبوب هلوسة بكميات كبيرة

تمكن منتسبو مكتب الدوريات المركزية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق من ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بترويج أقراص الهلوسة وبكميات كبيرة.

وذكرت الوزارة على منصاتها الإعلامية أن العناصر الأمنية ضبطت بحوزة المتهم عدد “65” ألف قرص، نوع “لريكا” و أسلحة نارية “مسدس وبندقية صيد” ومبلغ مالي بقيمة “348775” دينار ليبي.. اتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص، دون أن يوضح منشور الوزارة مكان الحدث ولا أي تفاصيل إضافية.

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